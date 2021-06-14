Агент футболиста "Бетиса" Тельо опроверг информацию об интересе "Зенита" к своему клиенту

ТАСС, 14 июня. Российский футбольный клуб "Зенит" не вел переговоров с агентом полузащитника испанского "Бетиса" Кристиана Тельо. Об этом заявил сам представитель игрока Хосе Мария Оробигг, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Ранее испанское издание Estadio Deportivo сообщало, что 29-летний игрок попал в сферу интересов петербургского "Зенита".

"Это неправда. Никаких серьезных контактов со мной не было", - сказал агент.

Тельо является воспитанником испанской "Барселоны". Помимо нее он играл за португальский "Порту" и итальянскую "Фиорентину". "Бетис" Тельо представляет с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.