Александрова победила Калинскую на старте теннисного турнира в Берлине

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 26-летней Александровой, которая в следующем круге сыграет со второй сеяной турнира украинкой Элиной Свитолиной.

Александрова занимает 34-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема она четыре раза доходила до третьего круга. Калинская в рейтинге WTA располагается на 108-й строчке.

Турнир в Берлине не проводился с 2008 года, последней победительницей стала россиянка Динара Сафина, обыгравшая в финале соотечественницу Елену Дементьеву. Соревнования планировали возобновить в 2020 году, но этого сделать не удалось из-за пандемии. Текущий турнир проводится на траве и относится к категории WTA 500, соревнования завершатся 20 июня. Призовой фонд составляет $566 тыс.