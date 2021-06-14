В Футбольной деревне на Конюшенной площади установили 40 дополнительных туалетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Водоканал Санкт-Петербурга установил в фан-зоне на Конюшенной площади дополнительно 40 туалетов. Об этом сообщила пресс-служба организаторов Фестиваля Евро-2020.

"Организаторы оперативно отреагировали на жалобы в социальных сетях. Сегодня утром, 14 июня, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" установил на Конюшенной площади дополнительно 40 туалетов", - говорится в сообщении.

По словам руководителя компании - оператора Футбольной деревни на Конюшенной площади Дмитрия Лютого, организаторы увидели жалобы о нехватке туалетных кабин на территории Футбольной деревни в медиа и социальных сетях. "И было принято решение в срочном порядке договориться с водоканалом о поставке дополнительных. Всего в Футбольной деревне на Конюшенной площади будет работать 100 туалетов," - рассказал он.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоится еще шесть матчей турнира.