Ниагарский водопад подсветят цветами "Монреаля" перед стартом полуфинала Кубка Стэнли

ТАСС, 14 июня. Ниагарский водопад будет подсвечиваться цветами клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" перед стартом первого матча полуфинальной серии плей-офф против "Вегаса". Об этом сообщает пресс-служба Ниагарского парка.

"Ниагарский водопад за день до матча на полчаса будет окрашен в красный, белый и синий цвета в честь "Монреаля" - последнего из канадских клубов в плей-офф НХЛ", - говорится в сообщении.

Первый матч серии до четырех побед пройдет в ночь на 15 июня на домашней площадке "Вегаса". В предыдущий раз "Монреаль" выходил в полуфинал в сезоне-2013/14. Старейший и самый титулованный клуб НХЛ имеет на своем счету 24 Кубка Стэнли.