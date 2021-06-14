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Футбол в России

Яя Туре вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Ахмат"

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" будет ассистентом Андрея Талалаева
Яя Туре EPA-EFE/NIGEL RODDIS
Описание
Яя Туре
© EPA-EFE/NIGEL RODDIS

ТАСС, 14 июня. Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре вошел в тренерский штаб грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с Туре рассчитан до конца сезона-2021/22. С февраля Туре занимал должность помощника главного тренера в донецком "Олимпике", клубе чемпионата Украины, базирующемся в Киеве.

В прошедшем сезоне "Ахмат" занял 11-е место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Туре 38 лет, он выступал за бельгийский "Беверен", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Сити" и китайский "Циндао". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с "Барселоной" дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду провел 97 матчей, забив 19 голов.

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