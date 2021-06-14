Фернандес не считает, что был лучшим игроком сборной России в матче с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес не считает, что был лучшим игроком команды в матче чемпионата Европы с бельгийцами. Об этом он рассказал журналистам в понедельник после тренировки национальной команды в Санкт-Петербурге.

Сборная России в субботу стартовала на чемпионате Европы с разгромного поражения от бельгийцев (0:3). Второй матч группового этапа команда проведет 16 июня, соперником будет дебютант Евро - сборная Финляндии.

"Мне не нравится, когда говорят персонально обо мне, называя лучшим игроком команды. Мы сборная, мы проигрываем и побеждаем вместе, поэтому мне не нравится, когда обо мне говорят так. Я просто знаю, что мне нужно продолжать работать над тем, чтобы стать лучше", - сказал Фернандес.

"Сейчас в команде хорошее настроение. Конечно, мы были расстроены после такого поражения от команды Бельгии, но у нас два матча впереди, надо думать только об этом. Внутри команды все нормально", - добавил он.

Игрок отказался сравнивать нынешнюю сборную с той, что в 2018 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира в России. "Обе команды сильные, что сейчас, что тогда. У той команды были свои особенности, у нынешней - свои. Сравнивать я бы не хотел", - сказал защитник.

Фернандес отметил, что в свободное от тренировок и игр время смотрит сериалы и фильмы, в связи с отсутствием в команде говорящего на португальском языке Маринато Гилерме он чаще общается с Денисом Черышевым, который говорит по-испански.