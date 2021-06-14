Селюк: приглашение таких специалистов, как Яя Туре, развивает российский футбол

ТАСС, 14 июня. Приглашение в тренерский штаб грозненского "Ахмата" бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре поспособствует интересу из-за рубежа к российскому футболу. Такое мнение выразил агент Туре Дмитрий Селюк, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В понедельник 38-летний Туре стал помощником Андрея Талалаева в "Ахмате". Ранее он входил в тренерский штаб донецкого "Олимпика".

"Огромное спасибо президенту "Ахмата" и главному тренеру: чем больше будет таких приглашений, тем больше российский футбол будет развиваться, - отметил Селюк. - Это способствует интересу из-за рубежа, от этого доходы клубов будут увеличиваться. Для "Ахмата" это очень грамотный шаг, учитывая проблемы на международной арене. Привлечение таких знаковых фигур в свой штаб - отличное решение".

В составе "Манчестер Сити" Туре трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с "Барселоной" дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду провел 97 матчей, забив 19 голов.