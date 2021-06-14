Команда "Альфа-тайм" выиграла дивизион "Любитель" Офицерской хоккейной лиги

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская команда "Альфа-тайм" обыграла нижегородское "Динамо-ГАИ" со счетом 2:1 в финальном матче дивизиона "Любитель" Офицерской хоккейной лиги (ОХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе победителей отличились Сергей Кукушкин и Алексей Гавлович. У "Динамо-ГАИ" гол на счету Ивана Панурова. Команды провели три периода по 15 минут.

ОХЛ основана в 2018 году. Это всероссийский чемпионат среди любительских команд, составленных из числа сотрудников и ветеранов государственных органов, медицинских учреждений и спецслужб РФ. Турнир проходит в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" при участии Министерства спорта РФ и Федерации хоккея России.

Чемпионат состоит из трех дивизионов - "Дебютант", "Любитель" и "Спортсмен". На финальном этапе восемь команд в каждом дивизионе были разделены на две группы. Победители групп в финале сезона разыгрывают титул чемпиона в своем дивизионе. Ранее в понедельник чемпионом в дивизионе "Дебютант" стало нижегородское "Динамо".