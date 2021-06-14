Руй Витория: у футболистов "Спартака" есть дух победителей, но ряд аспектов надо улучшить

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обладают духом победителей, но есть аспекты, которые необходимо улучшить. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал новый главный тренер "Спартака" Руй Витория.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом. Пресс-конференцию португалец начал, поприветствовав журналистов на русском языке.

"У меня было достаточно времени для изучения команды и чемпионата, что я и сделал, много времени провели за этим. Поэтому хорошее понимание о тренерах, командах и чемпионате. Хорошо, что в команде есть дух победителей, есть аспекты, которые нужно улучшить, и в целом хотелось бы внести свой вклад", - сказал Витория.

"По деталям пока рано говорить, все обговорим с футболистами. Играть в четыре или в три защитника, я знаю обе схемы, считаю, что в современном футболе важны игровые принципы, не схемы", - добавил он.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. "Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).