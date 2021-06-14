Евгеньев рассказал, что без проблем вернулся в сборную России для участия в Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Роман Евгеньев не испытал трудностей с внеплановым возвращением в расположение сборной России для участия в чемпионате Европы. Об этом защитник рассказал журналистам в понедельник после тренировки национальной команды в Санкт-Петербурге.

22-летний Евгеньев не попал в окончательный состав сборной России на Евро, поэтому в четверг он не полетел вместе с командой в Санкт-Петербург. Обратно в расположение команды его позвали в связи с положительным результатом ПЦР-тестирования полузащитника Андрея Мостового, которого он заменил в заявке.

"Было не сложно [вернуться], я пропустил всего одну тренировку. Приехал домой, мне позвонил начальник команды и сказал, чтобы я был наготове. На следующий день мне сказали приезжать, что я и сделал", - сказал Евгеньев.

В стартовом матче на Евро российская команда потерпела поражение со счетом 0:3, ей противостоял лидер рейтинга Международной федерации футбола - сборная Бельгии. 16 июня российская команда сыграет второй матч группового этапа, соперником будет дебютант чемпионатов Европы сборная Финляндии.

Также защитник рассказал о том, на что делает особый акцент команда на последних тренировках. "Работаем над тем, чтобы расставляться правильнее в обороне, когда уже мы "падаем" низким блоком, - сообщил Евгеньев. - И на выходе из обороны".