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Футбол в России

Гендиректор "Спартака" заявил, что задачей на следующий сезон будет выход в Лигу чемпионов

Целью в нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира станет попадание в групповой этап
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Евгений Мележиков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Евгений Мележиков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Задачей московского футбольного клуба "Спартак" на следующий сезон является выход в Лигу чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

В понедельник "Спартак" официально представил португальского специалиста Руя Виторию в качестве главного тренера.

"Цель на сезон - попадание в зону Лиги чемпионов. Если о Лиге чемпионов по итогам этого сезона, то нужно попасть в группу. Создание конкурентной команды - основная цель. Составить конкуренцию как в нашем чемпионате, так и на международной арене", - сказал Мележиков.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Руем Виторией.

Предыдущим клубом португальца был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальскую "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

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Российский футболВитория, Руй
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