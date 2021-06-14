Новый главный тренер "Спартака" заявил, что ему нравится российская культура

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новому главному тренеру московского "Спартака" португальцу Рую Витории нравится российская культура. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом.

"Важным считаю изучить культуру страны и команды, в которую приехал. Мне нравится Россия, нравится Москва, российская культура. Основная задача - прийти в команду, в которой можно бороться за титул, которая будет стабильно играть как в чемпионате, так и в еврокубках", - сказал Витория.

Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.