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Футбол в России

Новый главный тренер "Спартака" заявил, что ему нравится российская культура

Португалец Руй Витория отметил, что намерен изучать традиции страны

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новому главному тренеру московского "Спартака" португальцу Рую Витории нравится российская культура. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом.

"Важным считаю изучить культуру страны и команды, в которую приехал. Мне нравится Россия, нравится Москва, российская культура. Основная задача - прийти в команду, в которой можно бороться за титул, которая будет стабильно играть как в чемпионате, так и в еврокубках", - сказал Витория.

Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Теги
Российский футболВитория, Руй
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