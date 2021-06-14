Витория заявил о намерении привить "Спартаку" агрессивную игру в обороне

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория планирует привить команде агрессивную игру в защите. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

В понедельник "Спартак" официально представил 51-летнего португальского специалиста в качестве главного тренера. Пресс-конференцию португалец начал, поприветствовав журналистов на русском языке.

"Нужно, чтобы команда обладала бойцовскими качествами, характером чемпиона, была стабильна. Нужно работать на пределе возможностей, нравится агрессивная оборона, нужно играть компактно, слаженно, сокращать пространство, не давать сопернику зон для принятия решений и после отбора выстреливать в атаку. Оборона - полпути к победе, но при этом не люблю выстраивать автобус. Хочу, чтобы любая команда, против которой играет "Спартак", сразу понимала, с кем играет", - заявил Витория.

Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).