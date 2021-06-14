Новый тренер "Спартака" Витория надеется увидеть в России справедливое судейство

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" португалец Руй Витория надеется увидеть в чемпионате России по футболу справедливое судейство. Об этом Витория рассказал на пресс-конференции.

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальцем. Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

"С самого начала карьеры тренера я выступал за интересы футбола. Определенная роль справедливости есть в футболе, но мы хотим создать команду, с которой все будут считаться, которую будут судить интересно. Если увижу явную несправедливость от судьи, так и скажу, потому что я человек прямой, сразу все скажу. Но в России хочу увидеть справедливое судейство", - сказал Витория.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).