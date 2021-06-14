{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Новый тренер "Спартака" Витория надеется увидеть в России справедливое судейство

По словам португальца, он не будет молчать, если увидит несправедливость от судьи
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" португалец Руй Витория надеется увидеть в чемпионате России по футболу справедливое судейство. Об этом Витория рассказал на пресс-конференции.

На эту тему
Тренер "Спартака" Витория заявил, что спокойно отнесся к критике со стороны Салиховой
Тренер "Спартака" Витория заявил, что спокойно отнесся к критике со стороны Салиховой

24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальцем. Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

"С самого начала карьеры тренера я выступал за интересы футбола. Определенная роль справедливости есть в футболе, но мы хотим создать команду, с которой все будут считаться, которую будут судить интересно. Если увижу явную несправедливость от судьи, так и скажу, потому что я человек прямой, сразу все скажу. Но в России хочу увидеть справедливое судейство", - сказал Витория.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

Теги
Российский футболВитория, Руй
Футбол в России
"Спартак" намерен продлить контракты с Джикией и Жиго после чемпионата Европы
Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков рассказал, что в спортивном департаменте клуба рассчитывают на приобретение правого защитника и опорника
Читать полностью