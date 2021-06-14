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Футбол в России

Витория заявил, что будет главным болельщиком "Спартака" во время работы в клубе

Таким образом новый главный тренер красно-белых ответил на просьбу охарактеризовать себя одним словом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что будет главным болельщиком клуба в период своей работы. Об этом португальский специалист рассказал на пресс-конференции.

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24 мая "Спартак" объявил о заключении контракта на два года с 51-летним португальским тренером.

"Моуринью все-таки особая личность, великий тренер, тот, кто открыл двери для португальских специалистов в мир футбола. Я встал у руля корабля "Спартак", но я не считаю себя особенным, я очередной тренер. Пока я здесь, я могу быть главным болельщиком "Спартака", - сказал Витория, отвечая на вопрос журналистов, как его можно назвать одним словом.

Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул пост главного тренера клуба по окончании сезона. "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

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Российский футболВитория, Руй
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