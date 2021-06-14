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ММА

Bellator не рассматривает бой Федора Емельяненко с Леснаром

Ранее россиянин заявил, что определился с возможными соперниками по следующему поединку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Bellator не рассматривает вариант проведения поединка российского бойца Федора Емельяненко и американского рестлера Брока Леснара. Об этом ТАСС заявил президент организации Скотт Кокер.

Ранее Емельяненко заявил, что определился с возможными соперниками по следующему поединку.

"Федор готов подраться с Леснаром? Не знал об этом, спрошу у его него, конечно. Но мы такой бой не рассматриваем", - сказал Кокер.

Леснар является профессиональным рестлером, он также провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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