Bellator не рассматривает бой Федора Емельяненко с Леснаром

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Bellator не рассматривает вариант проведения поединка российского бойца Федора Емельяненко и американского рестлера Брока Леснара. Об этом ТАСС заявил президент организации Скотт Кокер.

Ранее Емельяненко заявил, что определился с возможными соперниками по следующему поединку.

"Федор готов подраться с Леснаром? Не знал об этом, спрошу у его него, конечно. Но мы такой бой не рассматриваем", - сказал Кокер.

Леснар является профессиональным рестлером, он также провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).