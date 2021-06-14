РУСАДА оформило допинг-офицерам УЕФА документы, позволяющие вывозить из России пробы Евро

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оформило для допинг-офицеров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) специальные документы, с помощью которых они смогут беспрепятственно перевозить за границу пробы участников чемпионата Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, антидопинговое обеспечение чемпионата Европы находится в ведении УЕФА, чьи допинг-офицеры занимаются отбором проб у футболистов. "Российское антидопинговое агентство, в свою очередь, оформило этим допинг-офицерам специальные документы, без наличия которых невозможно, согласно таможенному законодательству РФ, пересечь границу РФ с биоматериалом (в нашем случае - с допинг-пробами)", - отметил собеседник ТАСС.

Санкт-Петербург получил право провести семь матчей чемпионата Европы. Турнир завершится 11 июля.