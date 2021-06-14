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Футбол в России

Спортдиректор "Спартака" заявил, что готов уйти в случае провала клубом задач на сезон

По словам Дмитрия Попова, ответственность за приглашение тренера Руя Витории лежит только на нем самом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Попов готов покинуть свою должность, если команде не удастся выполнить поставленные задачи в предстоящем сезоне. Об этом Попов заявил журналистам.

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24 мая "Спартак" объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским тренером Руем Виторией. В ходе пресс-конференции в понедельник генеральный директор клуба Евгений Мележиков заявил, что задачей клуба на будущий сезон является квалификация в Лигу чемпионов.

"Если что-то получится не так, будет невыполнение задач, то я готов уйти. Ответственность за Руя на мне. Я буду готов признать неправоту, если будет что-то не так", - сказал Попов.

Попов вернулся на пост спортивного директора "Спартака" в ноябре. До этого он занимал данную должность с 2008 по 2016 год, после чего она была упразднена и снова появилась в 2020 году с возвращением Попова в клуб.

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