Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб склоняется к продаже Урунова "Уфе"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" склоняется к тому, чтобы принять предложение "Уфы" по выкупу полузащитника Остона Урунова. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" перед началом сезона-2020/21. В составе красно-белых футболист провел восемь игр и не забил ни одного мяча, а в зимнее трансферное окно был арендован "Уфой".

"Получили предложение по выкупу от "Уфы". Склоняемся к продаже, решим после праздников. По аренде получили некоторые деньги. Примем окончательное решение, может, договоримся", - сказал Мележиков.

Ранее портал Football Insider сообщал о том, что полузащитник красно-белых Алекс Крал может перейти в английский "Вест Хэм". "Пока предложения по Кралу не было. За сколько готовы продать? Не могу сказать", - пояснил Мележиков.

Бразильский форвард Педро Роша перешел в "Спартак" в 2017 году, после чего на правах аренды выступал за "Крузейро" и "Фламенго", а с 2021 года играл за "Спартак-2". "Педро Роша должен приехать на сбор, по нему никто не обращался, но он легионер. У Роши проблемы с ковидом, пахами, деньги. Наверное, самый неудачный трансфер "Спартака", - отметил спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

"Спартак" по итогам завершившегося чемпионата России занял второе место и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.