В "Спартаке" заявили, что обсудят с Жиго получение гражданства РФ при новом контракте

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" начнет работу по натурализации французского защитника Самуэля Жиго в случае, если игрок продлит контракт и выразит желание получить российское гражданство. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость составляет €11 млн.

"Что касается Жиго, мы получили от его стороны предложения, подали встречное, ждем его, чтобы уже непосредственно разговаривать с ним, - сказал Мележиков. - Может ли Жиго получить российский паспорт? Этот вопрос у нас стоит давно, месяца три назад это обсуждали, но для этого продвижения нужно опять же разобраться с продлением контракта. Если он скажет, что хочет продлить контракт и даст согласие на гражданство, тогда мы над этим начнем работать, пока мы это прорабатываем".

Жиго 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В сезоне-2020/21 он принял участие в 27 матчах за красно-белых в разных турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.