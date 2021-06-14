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Евро-2020

Дубль Шика принес сборной Чехии победу над шотландцами в игре Евро

Один мяч чешский нападающий забил с середины поля
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Описание
© EPA-EFE/Petr Josek
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Stu Forster
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Stu Forster
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Andy Buchanan
© EPA-EFE/Stu Forster

ТАСС, 14 июня. Сборная Чехии со счетом 2:0 обыграла команду Шотландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Дубль сделал Патрик Шик (42-я и 52-я минуты). Второй гол форвард забил ударом с середины поля, перебросив вышедшего из ворот вратаря сборной Шотландии Дэвида Маршалла. В составе сборной Чехии на поле вышел полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал. Футболист отыграл 67 минут и был заменен на защитника Томаша Голеша.

Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.

Сборная Чехии после распада Чехословакии не пропустила ни одного из семи чемпионатов Европы. Чехи становились серебряными призерами турнира 1996 года и обладателями бронзовых наград в 2004 году. Сборная Шотландии пробилась в финальную часть чемпионата Европы в третий раз, впервые с 1996 года. Шотландцы ни разу не выходили в плей-офф турнира.

Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D, где также выступают команды Англии и Хорватии. 13 июня сборная Англии в Лондоне обыграла хорватов со счетом 1:0. В следующем туре чехи в Глазго сыграют с хорватами, а шотландцы в Лондоне встретятся с англичанами. Обе игры пройдут 18 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

Чемпионат Европы по футболу. Группа D
КомандаИВНПМО
1Чехия11002-03
2Англия11001-03
3Хорватия10010-10
4Шотландия10010-20

 

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