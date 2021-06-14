Московская команда "Русь" выиграла дивизион "Спортсмен" Офицерской хоккейной лиги

ОХЛ основана в 2018 году. Это всероссийский чемпионат среди любительских команд, составленных из числа сотрудников и ветеранов государственных органов, медицинских учреждений и спецслужб РФ. Турнир проходит в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" при участии Министерства спорта РФ и Федерации хоккея России.

Чемпионат состоит из трех дивизионов - "Дебютант", "Любитель" и "Спортсмен". На финальном этапе восемь команд в каждом дивизионе были разделены на две группы. Победители групп в финале сезона разыграли титул чемпиона в своем дивизионе.

На церемонии награждения со словами благодарности к участникам и организаторам соревнований обратился заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. "Сегодня был очень интересный финальный день, все команды показали свое мастерство, каждый боролся за то, чтобы именно его команда была на пьедестале. Особенно большая благодарность организаторам Офицерской хоккейной лиги, которая собрала всех здесь, чтобы сказать, что мы сильны, любим хоккей и мы - люди, которые стоят на страже нашей Родины. Особенно хотел бы отметить вратарскую линию, вы на последнем рубеже стояли до конца, благодаря вам сегодня был действительно спортивный порыв, все хотели забить, но вы как всегда были лучше всех", - сказал Нургалиев.

Ранее в понедельник чемпионом в дивизионе "Любитель" стала московская команда "Альфа-тайм", в финале обыгравшая нижегородское "Динамо-ГАИ" (2:1). В финале дивизиона "Дебютант" столичный "Капитал" победил нижегородское "Динамо" со счетом 3:2 по буллитам.