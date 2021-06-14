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Хоккей в России

Нургалиев: Офицерская хоккейная лига подчеркивает спортивную славу силовых структур России

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ отметил бескомпромиссную борьбу в трех финальных матчах турнира
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Офицерская хоккейная лига (ОХЛ) объединяет силовые структуры РФ и подчеркивает их мощь и спортивную славу. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

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В понедельник на "ВТБ-Арене" в Москве состоялись финалы третьего сезона ОХЛ. Чемпионат состоит из трех дивизионов - "Дебютант", "Любитель" и "Спортсмен". Их победителями стали московские команды "Капитал", "Альфа-тайм" и "Русь".

"Все поединки были зрелищными, с бескомпромиссной борьбой и огромным желанием победить со стороны всех команд во всех трех финальных матчах сегодня, - сказал Нургалиев. - Понравилась организация и то, что под флагом ОХЛ собрались все силовые структуры страны. Это лишний раз показывает нашу мощь и нашу спортивную славу".

"Честно скажу, что хоккей в нашей стране популярен, он массовый и, не побоюсь этих слов, спорт номер один в стране. Поэтому наши офицеры выбрали этот вид спорта. Он и объединяет, и дает возможность реализоваться", - добавил он.

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