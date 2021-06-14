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Евро-2020

Нургалиев: футболисты сборной России должны понимать, какая на них ответственность на Евро

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ считает, что несмотря на неудачное начало на чемпионате Европы, в национальную команду нужно верить
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты сборной России должны осознавать свою ответственность в матчах чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Сборная России в субботу стартовала на чемпионате Европы с разгромного поражения от бельгийцев (0:3). Второй матч группового этапа команда проведет 16 июня, соперником подопечных Станислава Черчесова будет сборная Финляндии, впервые участвующая в турнире.

"Несмотря на неудачное начало на чемпионате Европы, в сборную России надо всегда верить. Это наша команда, наши спортсмены. Надеюсь, что они также понимают, какая ответственность перед ними", - сказал Нургалиев.

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