Сборная Словакии обыграла поляков в матче Евро в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Мячи в ворота сборной Польши забили Войцех Щенсный (18-я минута, автогол) и Милан Шкриньяр (69). В составе польской команды отличился Кароль Линетты (46), которому ассистировал защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус. Его одноклубник Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален за две желтые карточки.

Впервые в матче чемпионата Европы автогол забил вратарь. Удаление Крыховяка стало первым на текущем турнире.

Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, сборная Словакии в день матча была эвакуирована из отеля Санкт-Петербурга из-за задымления в гостинице.

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посетить не более 34 067 зрителей. Изначально встреча между сборными Польши и Словакии должна была пройти в Дублине, однако так как эпидемиологическая ситуация не позволила городу подтвердить проведение матчей со зрителями, три игры группового этапа были перенесены из столицы Ирландии в Санкт-Петербург.

Сборная Словакии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы Е. Также в этом квартете выступают команды Испании и Швеции, которые проведут свой первый матч в понедельник (начало - 22:00 мск). В следующем туре сборная Словакии 18 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Швеции, а поляки днем позже в Севилье встретятся с испанцами.

Сборные Польши и Словакии на чемпионатах Европы

Сборная Польши в четвертый раз выступает на чемпионате Европы, лучшим результатом поляков является выход в четвертьфинал прошлого турнира. Словаки пробились в финальную стадию чемпионата Европы во второй раз. На турнире 2016 года они дошли до 1/8 финала.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. В Санкт-Петербурге 12 июня состоялась встреча сборных Бельгии и России (3:0), позднее в городе пройдут еще пять матчей первенства: Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.