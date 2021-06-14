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Евро-2020

В сборной России не выявлено случаев заражений коронавирусом перед матчем Евро с финнами

Встреча между командами пройдет 16 июня
Футболисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Результаты ПЦР-тестов футболистов сборной России перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.

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"Сегодня утром все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов отрицательные", - говорится в сообщении.

Встреча между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в Санкт Петербурге. Сборная России в первом туре проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, финны обыграли датчан - 1:0.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

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