Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Лондоне

ТАСС, 14 июня. Россиянин Аслан Карацев обыграл чилийца Алехандро Табило в первом круге турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина, посеянного на турнире под пятым номером. Во втором круге Карацев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Карацев занимает 24-е место в мировом рейтинге. Лучшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году. Табило занимает 171-ю строчку рейтинга.

Турнир категории ATP 500 в Лондоне проходит на травяных кортах и завершится 20 июня. Призовой фонд соревнований составляет €1,4 млн.