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Евро-2020

Стена для оставления пожеланий футболисту Эриксену организована в Копенгагене

На ней множество пожеланий футболисту и его семье на разных языках
© AP Photo/Martin Meissner

ТАСС, 15 июня. Стена для написания пожеланий полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который пережил сердечный приступ на футбольном поле, организована в Копенгагене. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета датской части чемпионата Европы.

На стене написано множество пожеланий футболисту и его семье на разных языках.

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Сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. В конце первого тайма встречи 29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, только после этого его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ.

Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Датского футбольного союза, игрок продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

Сборная Дании после первого тура занимает третье место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на четвертой - россияне (0). В следующем матче датчане 17 июня в Копенгагене примут бельгийцев.

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