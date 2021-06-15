Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 15 июня. Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

В составе аргентинской команды мяч в ворота соперника прямым ударом со штрафного отправил Лионель Месси (33-я минута). У чилийцев отличился Эдуардо Варгас (57), успешно сыграв на добивании после не реализованного Артуро Видалем пенальти.

Этот матч стал первым в группе A, в которой также выступают сборные Боливии, Парагвая и Уругвая. Также в ночь на вторник парагвайцы встретятся с боливийцами. В группе B играют команды Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.