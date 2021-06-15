Более 40 человек заразились коронавирусом на Кубке Америки по футболу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 41 человек, задействованный в проведении Кубка Америки по футболу в Бразилии, заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Antagonista со ссылкой на Минздрав южноамериканской республики.

"По состоянию на 13 июня известно о 41 подтвержденном случае COVID-19, из которых 31 - игроки и члены делегаций и 10 - наемные сотрудники, занятые в обеспечении мероприятия", - цитирует издание заявление ведомства.

Как уточнил Министр здравоохранения страны Марселу Кейрога, коронавирус также подтвержден у 10 сотрудников гостиниц, где проживают делегации. Всего на данный момент на турнире проведено около 3 тыс. РТ-ПЦР исследований на коронавирусную инфекцию, отмечает Минздрав, подчеркивая, что доля положительных результатов диагностики не превышает 1,4%.

По информации местных СМИ, на данный момент случаи COVID-19 подтверждены в четырех национальных делегациях и командах. Заразились три игрока и один сопровождающий национальной команды Боливии, два члена тренерского штаба сборной Колумбии, перуанский специалист по физподготовке. Самые большие потери понесла команда Венесуэлы - в ее составе сразу 13 делегатам был диагностирован COVID-19, в связи с чем им пришлось в срочном порядке призвать в сборную 15 новых игроков.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.