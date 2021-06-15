"Атланта" сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Филадельфией"

ТАСС, 15 июня. "Атланта" дома со счетом 103:100 обыграла "Филадельфию" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, оформивший дабл-дабл (25 очков + 18 подборов). Также дабл-даблы на счету его одноклубников Джона Коллинза (14 очков + 12 подборов) и Клинта Капелы (12 очков + 13 подборов), а также баскетболистов "Филадельфии" Джоэла Эмбиида (17 очков + 21 подбор) и Бена Симмонса (11 очков + 12 подборов).