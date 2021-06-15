{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Атланта" сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Филадельфией"

В четвертом матче серии "Атланта" выиграла со счетом 103:100
Трэй Янг и Сет Карри AP Photo/Brynn Anderson
Описание
Трэй Янг и Сет Карри
© AP Photo/Brynn Anderson

ТАСС, 15 июня. "Атланта" дома со счетом 103:100 обыграла "Филадельфию" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, оформивший дабл-дабл (25 очков + 18 подборов). Также дабл-даблы на счету его одноклубников Джона Коллинза (14 очков + 12 подборов) и Клинта Капелы (12 очков + 13 подборов), а также баскетболистов "Филадельфии" Джоэла Эмбиида (17 очков + 21 подбор) и Бена Симмонса (11 очков + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 17 июня на площадке "Филадельфии".

По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

НХЛ
"Вегас" обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ
Команда из Лас-Вегаса выиграла со счетом 4:1
"Вегас" обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ
Читать полностью