"Атланта" сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Филадельфией"

ТАСС, 15 июня. "Атланта" дома со счетом 103:100 обыграла "Филадельфию" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, оформивший дабл-дабл (25 очков + 18 подборов). Также дабл-даблы на счету его одноклубников Джона Коллинза (14 очков + 12 подборов) и Клинта Капелы (12 очков + 13 подборов), а также баскетболистов "Филадельфии" Джоэла Эмбиида (17 очков + 21 подбор) и Бена Симмонса (11 очков + 12 подборов).
Trae up top to Capela puts the @ATLHawks in front and the building is ROCKIN'!— NBA (@NBA) June 15, 2021
5:15 left on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Vv5JwV0ODt
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 17 июня на площадке "Филадельфии".
По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.