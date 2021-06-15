"Вегас" обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

В составе "Вегаса" отличились Ши Теодор (10-я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк (33), Ник Холден (51). У "Монреаля" шайбу забросил Коул Кофилд (33).

ТАСС, 15 июня. "Вегас" дома со счетом 4:1 обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа". Первая встреча команд прошла 14 июня в Тампе и завершилась победой "Айлендерс" (2:1). Второй матч также пройдет на домашней площадке "Тампы" в ночь на 16 июня.