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НХЛ

"Вегас" обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Команда из Лас-Вегаса выиграла со счетом 4:1
Вратарь "Монреаля" Кэри Прайс и нападающий "Вегаса" Уильям Каррье AP Photo/John Locher
Описание
Вратарь "Монреаля" Кэри Прайс и нападающий "Вегаса" Уильям Каррье
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 15 июня. "Вегас" дома со счетом 4:1 обыграл "Монреаль" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Ши Теодор (10-я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк (33), Ник Холден (51). У "Монреаля" шайбу забросил Коул Кофилд (33).

Российский защитник "Монреаля" Александр Романов завершил встречу с показателем полезности "-2".

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующая встреча пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа". Первая встреча команд прошла 14 июня в Тампе и завершилась победой "Айлендерс" (2:1). Второй матч также пройдет на домашней площадке "Тампы" в ночь на 16 июня.

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