"Клипперс" обыграли "Юту" в четвертом матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 15 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" на своей площадке обыграл "Юту" со счетом 118:104 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Юты" Донован Митчелл, набравший 37 очков. В составе "Клипперс" больше всего очков набрали Пол Джордж и Кавай Ленард (31).