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"Клипперс" обыграли "Юту" в четвертом матче серии плей-офф НБА

Клуб из Лос-Анджелеса выиграл со счетом 118:104
Донован Митчелл (в центре) AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Донован Митчелл (в центре)
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 15 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" на своей площадке обыграл "Юту" со счетом 118:104 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Юты" Донован Митчелл, набравший 37 очков. В составе "Клипперс" больше всего очков набрали Пол Джордж и Кавай Ленард (31).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 17 июня в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

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