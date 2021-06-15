Слуцкий пожелал футболисту сборной Дании Эриксену скорейшего выздоровления

В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Матч был прерван и возобновился в 21:30 мск, по его итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

"Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами "Рубина" о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец. Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а по его возвращению на поле будут решать чуть позже", - сказал Слуцкий.

Эриксену 29 лет. Он является игроком "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

Сборная Дании после первого тура занимает третье место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы, на второй - финны (у обеих сборных по три очка), на четвертой - россияне (0 очков). В следующем матче датчане 17 июня в Копенгагене примут бельгийцев.