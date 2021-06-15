Слуцкий заявил, что игра сборной Финляндии на Евро не произвела на него впечатления

ТАСС, 15 июня. Игра сборной Финляндии в первом матче чемпионата Европы по футболу не произвела никакого впечатления, поскольку игроки в основном оборонялись и делали это не очень хорошо. Такое мнение высказал главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В субботу сборная Финляндии обыграла команду Дании со счетом 1:0. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа из-за инцидента с датским футболистом Кристианом Эриксеном.

"Все ожидал. Финляндия оборонялась, и не могу сказать, что хорошо, - сказал Слуцкий. - Один удар вообще, он же в створ, и он же - гол. Финнам очень сильно повезло, поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы".

Слуцкий добавил, что проигрыш Дании не связан с плохим психологическим состоянием команды. По его мнению, игроки просто не смогли реализовать преимущество.

Финны набрали три очка и занимают второе место в группе B, которую возглавляет сборная Бельгии, победившая российскую команду в первом туре группового этапа со счетом 3:0. В следующем туре финны сыграют со сборной России 16 июня, команда Дании проведет матч с бельгийцами 17 июня.