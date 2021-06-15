Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в мае взяли у спортсменов более тысячи проб

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае взяли у спортсменов 1 047 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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"В мае РУСАДА в качестве тестирующей организации было собрано 1 047 проб", - сказал представитель пресс-службы.

В январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале - 705, в марте - 701, в апреле - 896.

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы. 1 декабря исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил ТАСС, что за 11 предыдущих месяцев агентство отобрало 7 644 пробы и досрочно выполнило годовой план (7 500).