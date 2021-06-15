Матыцин: матч Евро против финнов будет решающим, все ждут победы от сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин ожидает победы сборной России по футболу над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом он рассказал журналистам.

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Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.

"Ожидаем победы в матче с командой Финляндии, - сказал Матыцин. - За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны".

Сборная России в первом туре групповой стадии турнира проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы финны обыграли датчан (1:0). Подопечные Станислава Черчесова занимают четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на третьей - датчане (0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.