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Евро-2020

Слуцкий объяснил отсутствие Промеса в заявке сборной Нидерландов на первый матч Евро

По словам тренера казанского "Рубина", нападающий "Спартака" не подходит под игровую схему нидерландцев
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 15 июня. Нападающий московского "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промес не попал в заявку на первый матч группового этапа чемпионата Европы со сборной Украины, так как не вписывается в тактическую схему команды. Такое мнение высказал главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

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13 июня сборная Нидерландов обыграла команду Украины со счетом 3:2 и занимает второе место в группе C.

"Это неудивительно. "Оранжевые" применяют систему 5-3-2, и для таких классических фланговых игроков, как Промес, эта схема не совсем подходит. Не понимаю, как тот же Бергёйс из "Фейенорда", очень яркий футболист этого амплуа, вообще может появляться при таком тактическом варианте. Касается это и Квинси. Промес стал жертвой определенной модели", - сказал Слуцкий.

Промесу 29 лет, он вернулся в "Спартак" в феврале 2021 года. В составе сборной Нидерландов выступает с 2014 года, в 48 матчах нападающий забил семь голов.

Первое место в группе C занимает сборная Австрии, сборные Украины и Северной Македонии занимают третье и четвертое места соответственно. Следующий матч сборная Нидерландов сыграет с австрийцами 17 июня в Амстердаме.

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Слуцкий, Леонид ВикторовичЕвро-2020
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