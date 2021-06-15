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Допинг-скандал вокруг российского спорта

CAS зарегистрировал иски олимпийских чемпионов Сильнова и Антюх к World Athletics

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена
Андрей Сильнов, 2012 год Александра Мудрац/ТАСС
Описание
Андрей Сильнов, 2012 год
© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иски к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) олимпийских чемпионов по легкой атлетике Андрея Сильнова и Натальи Антюх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Победитель Игр-2008 в прыжках в высоту Сильнов и олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами Антюх были дисквалифицированы на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок подачи протеста в апелляционный отдел CAS истек 22 мая.

"Недавно CAS зарегистрировал следующие дела: Наталья Антюх против World Athletics, а также Андрей Сильнов против World Athletics и Всероссийской федерации легкой атлетики", - отметил представитель пресс-службы суда.

Сильнов и Антюх были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена. Все результаты, показанные Антюх с 30 июня 2013 года, а Сильновым - с 8 июля 2013 года, должны быть аннулированы в случае, если их апелляции, которые рассмотрит коллегия арбитров CAS, не будут удовлетворены.

Сильнову, в активе которого есть также золото чемпионата Европы - 2006, 36 лет. В декабре 2016 года он был избран первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В июне 2019 года Сильнов был вынужден оставить пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Антюх 39 лет, она также выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 года. Она является двукратной чемпионкой мира в эстафете 4х400 м.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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