CAS зарегистрировал иски олимпийских чемпионов Сильнова и Антюх к World Athletics

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иски к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) олимпийских чемпионов по легкой атлетике Андрея Сильнова и Натальи Антюх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Победитель Игр-2008 в прыжках в высоту Сильнов и олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами Антюх были дисквалифицированы на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок подачи протеста в апелляционный отдел CAS истек 22 мая.

"Недавно CAS зарегистрировал следующие дела: Наталья Антюх против World Athletics, а также Андрей Сильнов против World Athletics и Всероссийской федерации легкой атлетики", - отметил представитель пресс-службы суда.

Сильнов и Антюх были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена. Все результаты, показанные Антюх с 30 июня 2013 года, а Сильновым - с 8 июля 2013 года, должны быть аннулированы в случае, если их апелляции, которые рассмотрит коллегия арбитров CAS, не будут удовлетворены.

Сильнову, в активе которого есть также золото чемпионата Европы - 2006, 36 лет. В декабре 2016 года он был избран первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В июне 2019 года Сильнов был вынужден оставить пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Антюх 39 лет, она также выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 года. Она является двукратной чемпионкой мира в эстафете 4х400 м.