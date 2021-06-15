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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин заявил, что система борьбы с допингом в России одна из самых эффективных в мире

Министр спорта РФ подчеркнул, что задачи борьбы с допингом заключаются не только в санкциях к нарушителям, но и в профилактике нарушений
Министр спорта РФ Олег Матыцин Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российская система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире, а отношение к допингу в стране меняется. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе с журналистами.

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"В Российской Федерации система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире, - сказал Матыцин. - Видим, что вся культура по отношению к допингу меняется. Видим свою задачу не только в санкциях, которые должны быть применены к нарушителю, но и в профилактике, образовательных программах, начиная с детско-юношеского спорта. Мы привержены этой позиции, и международное сообщество это видит. Это стратегическая линия, которая будет неукоснительно выполняться".

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по иску Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). В отношении РУСАДА был принят ряд санкций. До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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