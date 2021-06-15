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Бокс

Рябинский не исключил, что Поветкин будет проводить выставочные бои

При этом глава компании "Мир бокса" отказывается связывать подобные мероприятия со спортом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский не видит ничего плохого в выставочных поединках, если к ним не относятся как к спортивным соревнованиям, поэтому он допускает подобный бой с участием завершившего карьеру Александра Поветкина. Об этом Рябинский рассказал ТАСС.

Поветкин в воскресенье объявил о завершении карьеры.

"Теоретически - да. Не изучал этот вопрос, но сейчас пошла мода на шоу-бои. Я к этому отношусь крайне отрицательно, если мы говорим о них как о спорте. Но почему бы нет, если за это платят деньги, есть возможность заработать", - сказал Рябинский.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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