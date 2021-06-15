Кристина Соболь будет единственной российской штангисткой на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кристина Соболь, выступающая в весовой категории до 49 кг, будет единственной представительницей российских штангисток на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной страны Геннадий Аниканов.

29-летняя Соболь на апрельском чемпионате Европы в Москве завоевала серебряную медаль, повторив свой результат, показанный два года назад на континентальном первенстве в Батуми. В апреле 2021 года Аниканов сообщил журналистам, что Соболь является основной претенденткой на участие в Олимпийских играх. Второй претенденткой на единственную путевку в Токио была Светлана Ершова, ставшая второй на домашнем чемпионате Европы в весовой категории до 55 кг.

"Мы планировали подать окончательную заявку на Олимпийские игры в конце июня, однако из международной федерации поступило указание сделать это сейчас. Нами было принято решение заявить на Олимпиаду в Токио Кристину Соболь", - сказал Аниканов.

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина).

Мужская российская тяжелая атлетика на Играх в столице Японии будет представлена Тимуром Наниевым, выступающим в весовой категории до 109 кг. Он единственный отечественный штангист, который сумел отобраться на Олимпиаду через квалификационные турниры.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.