В Минцифры сообщили о получении 106,5 тыс. заявок на паспорт болельщика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Фанаты из разных стран подали 106,5 тыс. заявок на получение паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге запланировано семь матчей, для прохода на стадион необходимо иметь билет и Fan ID. Для иностранцев он дает возможность безвизового въезда в Россию с 29 мая по 2 июля 2021 года.

"По данным на 15 июня зарегистрировано 106,5 тыс. заявок на Fan ID, из них около 70 тыс. заявок от граждан России, 9 тыс. - из Финляндии, 3,5 тыс. - из Польши и почти по одной тысяче от гостей из Бельгии, Швеции, Эстонии, Словакии, Германии. Призываем тех, кто еще не получил свой Fan ID, сделать это заблаговременно, чтобы избежать очередей. Все зрители на стадионе и болельщики в фан-зонах должны быть ответственными и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих - носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербург принимает семь матчей чемпионата Европы: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).