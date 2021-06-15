"Спартак" объявил о возвращении Хохлачева

Срок соглашения с 27-летним форвардом не уточняется. Минувший сезон Хохлачев провел в составе омского "Авангарда", став обладателем Кубка Гагарина. Нападающий сыграл в 82 встречах с учетом плей-офф, в которых набрал 39 (12 голов + 27 голевых передач) очков.

Хохлачев - воспитанник "Спартака", играл за клуб в 2012-2013 годах и с 2017 по 2020 год. Также в КХЛ выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой "Бостон" во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.