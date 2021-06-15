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Евро-2020

УЕФА начал расследование в отношении Арнаутовича после его высказываний в матче Евро

Австрийский нападающий допустил расистское высказывание в игре против команды Северной Македонии
Марко Арнаутович (справа) EPA-EFE/Robert Ghement
Описание
Марко Арнаутович (справа)
© EPA-EFE/Robert Ghement

ТАСС, 15 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения расследования в отношении нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича, он подозревается в том, что допустил расистское высказывание в матче чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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13 июня в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Северной Македонии Арнаутович после забитого мяча подбежал к трибуне с македонскими болельщиками и прокричал, что может "купить всю Македонию".

15 июня Арнаутович в "Инстаграме" извинился перед игроками и болельщиками, написав, что его слова были продиктованы эмоциями и не несли расистского подтекста.

Матч между сборными Австрии и Северной Македонии завершился победой австрийцев со счетом 3:1.

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