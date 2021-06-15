Юрий Жирков больше не сыграет за сборную России на чемпионате Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Юрий Жирков по причине травмы больше не сыграет на чемпионате Европы по футболу. Об этом во вторник журналистам заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев

Заслужили критику. Сборная России по футболу начала Евро-2020 с разгрома от бельгийцев

В среду сборные России и Финляндии сыграют во втором туре группового этапа Евро, матч пройдет в Санкт-Петербурге. В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3. В этой встрече 37-летний Жирков получил повреждение и был заменен на 43-й минуте.

"Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир", - сказал Черчесов.

Финны в первом матче на Евро одержали победу над датчанами со счетом 1:0.