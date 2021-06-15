Юрий Жирков больше не сыграет за сборную России на чемпионате Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России Юрий Жирков по причине травмы больше не сыграет на чемпионате Европы по футболу. Об этом во вторник журналистам заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В среду сборные России и Финляндии сыграют во втором туре группового этапа Евро, матч пройдет в Санкт-Петербурге. В первой игре на турнире российская команда уступила бельгийцам со счетом 0:3. В этой встрече 37-летний Жирков получил повреждение и был заменен на 43-й минуте.
"Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир", - сказал Черчесов.
Финны в первом матче на Евро одержали победу над датчанами со счетом 1:0.