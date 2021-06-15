РПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22

Матчи первого тура пройдут с 23 по 26 июля. Последний тур запланирован на 21 мая 2022 года.

В первом туре пройдут следующие встречи: "Ростов" - "Динамо", "Крылья Советов" - "Ахмат", ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Арсенал", "Рубин" - "Спартак", "Нижний Новгород" - "Сочи", "Урал" - "Краснодар", "Химки" - "Зенит".

Во втором туре (30 июля - 2 августа) пройдет матч ЦСКА и "Локомотива", в четвертом (13-16 августа) сыграют "Локомотив" и "Зенит", в шестом (27-29 августа) - "Зенит" и ЦСКА, в восьмом (17-20 сентября) - ЦСКА и "Спартак", в 11-м (15-18 октября) - "Спартак" и "Динамо", в 12-м (22-25 октября) - "Зенит" и "Спартак", в 14-м (5-7 ноября) - "Спартак" и "Локомотив", в 16-м (26-29 ноября) - ЦСКА и "Зенит", в 19-м (25-28 февраля) - "Спартак" и ЦСКА, в 20-м (4-7 марта) - "Динамо" и "Спартак", в 21-м (11-14 марта) - "Локомотив" и ЦСКА, в 23-м (1-4 апреля) - "Локомотив" и "Спартак", в 26-м (22-25 апреля) - ЦСКА и "Динамо", в 27-м (29 апреля - 2 мая) - "Зенит" и "Локомотив", в 29-м (13-16 мая) - "Спартак" и "Зенит".

Даты матчей Бетсити - Кубка России будут объявлены позднее.

Зимний перерыв в чемпионате России начнется после 18-го тура, матчи которого запланированы на 10-13 декабря. Паузы для проведения матчей национальных сборных: с 30 августа по 8 сентября, с 4 по 12 октября, с 8 по 16 ноября, с 21 по 29 марта.