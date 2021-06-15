Министры спорта из разных стран проведут сессию на "Спорт-Аккорде" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Деловая сессия MinisterAccord (Министр-аккорд) соберет на Всемирном саммите спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге министров спорта из разных стран. Руководители министерств смогут обсудить взаимодействие с международными спортивными федерациями для развития отраслей спорта и туризма, сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В ноябре в Екатеринбурге состоится встреча министров спорта из разных стран. Специальная деловая секция MinisterAccord впервые пройдет во время Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд - 2021". Главной целью общения станет обсуждение и изучение острых проблем стран и регионов, вовлеченных в международное спортивное движение. MinisterAccord даст странам, руководителям и министерствам уникальную возможность совместно поработать над будущим спорта и рассмотреть способы взаимодействия с международными спортивными федерациями для стимуляции роста в области спортивного туризма", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в числе участников рабочей сессии будут президент Всемирного объединения международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.