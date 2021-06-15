{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Чемпион мира вратарь Хелльберг перешел в клуб КХЛ "Сочи"

Предыдущей командой шведа был санкт-петербургский СКА
Магнус Хелльберг Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Магнус Хелльберг
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 15 июня. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" заключил контракт с шведским вратарем Магнусом Хелльбергом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один год. Предыдущей командой Хелльберга был санкт-петербургский СКА.

"В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент, - сказал спортивный директор "Сочи" Андрей Зюзин. - Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум усилий и довольны тем, что Магнус оказался в "Сочи". Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями".

Главный тренер сочинского клуба Евгений Ставровский отметил, что переход вратаря добавит уверенности "Сочи". "Как тренер я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус - не только хороший вратарь, но и хоккеист, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в стадии на вылет. Игрок такого калибра определенно добавит уверенности нашей команде".

В прошедшем сезоне Хелльберг принял участие в 21 игре регулярного чемпионата КХЛ, одержал 14 побед при общем показателе 93,0% отраженных бросков. В плей-офф швед сыграл в 10 встречах, одержав семь побед при общем показателе 94,3% отраженных бросков.

В 2018 году Хелльберг стал победителем чемпионата мира в составе сборной Швеции.

Теги
КХЛ
Мировой футбол
Кварацхелия номинирован на звание лучшего молодого футболиста Европы
Грузинский полузащитник выступает за казанский "Рубин"
Кварацхелия номинирован на звание лучшего молодого футболиста Европы
Читать полностью