Федерация бокса России выразила готовность построить центр единоборств в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области и Федерация бокса России подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно договоренностям сторон, Федерация бокса России готова создать в области с участием частных инвесторов центр единоборств с ареной на 2 тыс. зрителей, сообщил в Instagram глава региона Василий Голубев.

"Подписали с федерацией соглашение о взаимодействии в сфере развития и популяризации бокса в Ростовской области. С руководством Федерации бокса России обсудили планы по созданию в Ростовской области центра единоборств с ареной на 2 тысячи зрителей. Федерация готова построить центр с участием частных инвестиций. Наилучшим местом для размещения центра считаю наш спортивный левобережный кластер", - написал Голубев.

Создать данный центр планируется на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, в том районе, где располагается стадион "Ростов-Арена".

Голубев также сообщил о том, что в конце этого года в Ростове-на-Дону планируется провести турнир по профессиональному боксу, а в 2023-2024 годах - первенство России среди юниоров.